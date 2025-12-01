「低血圧だから大丈夫」と思っていませんか? 実は、めまいや立ちくらみ、だるさといった軽い症状だけでなく、場合によっては失神や骨折などのリスクにつながることもあります。普段は自覚症状がなくても、体への影響は決して無視できません。低血圧の症状や注意すべきポイントについて、工藤先生に解説していただきました。 監修医師：工藤 孝文（工藤内科）みやま市工藤内科 院長・糖尿病内科医・漢方医・統合医療医。福岡大