1944年、北九州上空で、日本の戦闘機が初めてB-29へ特攻（体当たり）した。米爆撃機B-29に矢のように突っ込んでいったのは、「屠龍」。その決定的瞬間を、3人の少年が地上から見ていた。人の死を目の当たりにした衝撃は、幼い彼らにどんな影響を与えたのか？北九州市の公募に寄せた3人の手記から、特攻の重みを読み解く。※本稿は、戸津井康之『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。目