公式戦で４連勝と復調傾向にあるチームで、日本人MFも調子を上げてきている。11月30日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ第14節で、セルティックはハイバーニアンに敵地で２−１と勝利した。セルティックは前半、旗手怜央のアシストから前田大然が先制点を奪取。ヨーロッパリーグのフェイエノールト戦でも活躍したサムライたちの活躍で均衡を破ると、直後にも追加点をあげ、後半にPKで１点を返されたが逃げ切っている