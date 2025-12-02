セリエA 25/26の第13節 ボローニャとクレモネーゼの試合が、12月2日04:45にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ベンジャミン・ドミンゲス（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（