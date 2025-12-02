強い雨が降る中、ローマ教皇を出迎えたのは、民族舞踊「ダブケ」を踊る人たちだ。【映像】ローマ教皇が乗る独特な形状の“専用車”（動画あり）就任後初となる海外訪問で中東を訪れているローマ教皇「レオ14世」は11月30日、レバノンの首都ベイルートに到着。映像には、背の高い特別仕様の“教皇専用車”に乗って現れる様子が映っている。車を取り囲むように踊りながら大統領宮殿まで付き添う舞踊団に、手を振って応えたロー