エリゼ宮で記者会見するウクライナのゼレンスキー大統領＝1日、パリ（AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、トランプ米政権が提示したロシアとの和平案を巡る交渉で「領土問題が最も困難だ」と述べ、ロシアへの領土割譲を容認する米政権の姿勢とは隔たりがあるとの考えを示した。ウクライナは領土割譲に強く反発しており「ロシアの侵略が報われてはいけない」と改めて強調した。米国のウィットコフ和