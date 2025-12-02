失敗は許されない最終局面、“天才”の判断は素早く的確だった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月1日の第1試合。3戦連続で4着を喫していたKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）がトップを獲得した。トップ目で迎えたオーラスの親番、1000点差で迫るセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）のノーテンを読み切り、自らもノーテンを選択して試合を締めた。【映像】相手を読み切った！堀慎吾、絶品の「ノーテン宣言」で試合終