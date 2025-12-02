◇JD.LEAGUE AWARDS 2025（1日、都内）女子ソフトボールの国内リーグ・JD.LEAGUEの個人タイトル表彰式が、1日に開催。ビックカメラ高崎所属の上野由岐子投手が「JD.LEAGUE特別表彰」を受けました。これは、JD.LEAGUEおよび日本ソフトボール界に対して多大な貢献が見られた選手・団体等に贈られる賞。上野投手は今シーズン、通算250勝と通算2500奪三振を達成したことを受け、表彰となりました。表彰を受け上野投手は「今シーズンで2