JR名古屋駅で11月、男性がケガをした天井パネルの落下事故で、落下したパネルはおよそ3カ月にわたって固定されていない状態だったことがわかりました。11月21日、JR名古屋駅のコンコースで重さ30キロほどの天井パネルが突然落下して通行人の男性(60代)の頭を直撃し、男性はケガをして病院に運ばれました。JR東海によりますと、グループ会社のジェイアール東海建設が、8月にこの場所で壁ボードの一部