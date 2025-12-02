新たな道を選んだエース湾岸エリアにそびえ立つ、巨大なＹ字型タワーマンション。その異形な建物を背に、男は熱っぽく語り出した。「これは″トライスター型″っていうんですけど、かなり珍しいんです。この形だと角部屋が増えるんで、買う側としては『来た！』って感じで……。制震と免震のハイブリッドですし、都内では最強の地震対策タワマンと呼べますよ！」まるで不動産コンサルタントのような解説を続けるのは、今年３月に退