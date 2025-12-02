今日2日は関東では雲が広がりやすいですが、晴れ間がでる見込みです。最高気温は17℃前後で、この時期としては暖かいでしょう。明日3日は沿岸部を中心に雨が降り、日中も気温の上がり方は鈍くなりそうです。4日(木)は関東にも今季これまでで一番の寒気が流れ込み、東京都心の最高気温は11℃とクリスマス頃の寒さとなるでしょう。今日2日までは師走としては暖かい昨日1日は東京都心で最高気温が20.0℃と10月下旬並みとなるなど、師