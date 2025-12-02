中島大祥堂が、みたらし団子の魅力を表現した新商品『みたらし饅頭 やわもっち』。大阪の食文化である“みたらし”の味わいをお土産として楽しめる一品が、2025年12月1日(月)より販売中です。 中島大祥堂「みたらし饅頭 やわもっち」  発売日：2025年12月1日(月)価格：4個入 626円(税込) / 8個入 1,252円(税込)販売場所：PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内（期間限定）、なにわ名物いちびり庵 えびすばし本店 他 