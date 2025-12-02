毎年恒例の「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」が１日に発表された。年間大賞には、高市早苗首相（６４）の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。同日、都内で行われた表彰式には、国会期間中で働いて働いている真っ最中の高市氏が、多忙の間隙（かんげき）を縫って出席。「『働く』の言葉にスポットライトを当てていただいたことに感謝申し上げます」とに