２０２５年シーズンの国内男子プロゴルフツアー最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップは１２月４日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で開催される。今季のツアー優勝者をはじめ、賞金ランク上位者ら総勢３０人が出場。スポーツ報知では「オレの原動力」と題した連載で、出場予定の選手を紹介する。＊＊＊＊◆３年ぶり２回目出場長野泰雅（２２）＝福岡地行＝ ロピアフジサ