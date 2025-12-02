ＪＲ横浜駅東口の商業施設「マルイシティ横浜」（横浜市西区）が、来年２月末で閉店する。若者向けのアパレル店舗としてスタートし、近年は「体験を売る」スタイルに転換していたが、売り上げが落ち込んでおり、約３０年の歴史に幕を閉じる。同店は１９９６年、建て替えられた高層ビル「スカイビル」の完成と同時に入居。地上２〜８階と地下１〜２階に約８０のテナント店舗をかかえ、昨年度は１１３０万人が来場した。１１月３