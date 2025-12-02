吉澤要人（原因は自分にある。）と雨宮翔（GENIC）が、読売テレビ・ドラマDiVE枠『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（2026年1月12日スタート、毎週月曜深1：29〜）でW主演を務めることが2日、発表された。吉澤はドラマ初主演、雨宮はドラマ初出演での初主演となる。【役写真】カメラを手に…海辺での吉澤要人＆雨宮翔本作は『第15回BLアワード2024』で「ラブコメランキング」第5位を受賞したろじ氏による同名コミッ