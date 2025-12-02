忘年会などが増える年末年始を前に、愛知県警が1日、名古屋の歓楽街で客引き行為やぼったくり被害への注意を呼びかけました。愛知県警によりますと、中区の栄地区では1日におよそ220人の客引きが確認されていて、忘・新年会シーズンを前に、客引きによるぼったくり被害の増加も懸念されています。1日夜、警察官およそ25人が栄の錦三を行き交う人に「客引き利用ダメ、ゼッタイ」などと書かれたウェットティッシュを手渡