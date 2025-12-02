ペットがくれる無条件の愛や、ふとした瞬間にくれる癒やし。心が折れそうなとき、ペットに勇気づけられた経験を持つ人は、少なくないのではないでしょうか。【漫画】『君のためなら生きてもいいかな ハムスターのうにさんと私』を第1回から読むうつ、線維筋痛症、メニエール病など、様々な病を患い、休職をしていた漫画家・松村生活さん。「ペットを飼えば生きる理由になるかな？」。そんな切実な思いをきっかけに始まったのが