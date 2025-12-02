三笘も所属するブライトンの投稿が波紋を広げている(C)Getty Images何気ない投稿が国際的な“炎上騒動”に発展した。物議を醸しているのは、日本代表MF三笘薫が所属するプレミアリーグのブライトンが発信したSNS投稿だ。【動画】高速ドリブルから鮮やかな美弾三笘薫のゴラッソを見る同クラブはプレミアリーグ・クリスマス・トゥルース・トーナメント（第1次世界大戦中のクリスマスに休戦したことを記念する大会）の開催を