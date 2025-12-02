東日本から西日本の太平洋側では高気圧に覆われ晴れ間が広がり、穏やかな天気となるところが多いでしょう。関東地方では昼過ぎから雲が広がりやすく、日差しは少ない見込みです。一方、北日本や北陸は低気圧の影響で雲が多く、午後は雨や雪が降り出す予想です。特に北海道では雪になる所があり、路面状況の変化に注意が必要です。関東から西では暖かかったきのうに比べると最高気温はやや下がりますが、この時季としては暖かい一日