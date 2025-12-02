“原付二種”の「新スーパーカブ」発表に反響殺到！ホンダは、「スーパーカブ110」シリーズのカラーバリエーション変更と価格改定を、2025年10月16日発表しました。世界的なロングセラーモデルとして知られる同車についての今回の発表に対し、SNSなどでは様々な反響が飛び交っています。“原付二種”の「新スーパーカブ」発表に反響殺到！（クロスカブ110・くまモン バージョン）【画像】超カッコイイ！ これが「新スーパーカ