ENEOSÌîµåÉô¤Ï1Æü¡¢»°¾åÊþÌé¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°¾å¤µ¤ó¤Ï1989Ç¯4·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î36ºÍ¡£¸©Î©´ôÉì¾¦¤«¤éË¡À¯Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯¤ËJX-ENEOS(¸½¡§ENEOS)¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñÏ¢ÇÆ¤È¡¢2012Ç¯¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¡£2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î4°Ì»ØÌ¾¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£DeNA¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é65»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò½õ¤±¤ëÎÏÅê¤òÂ³