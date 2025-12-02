1日夜、札幌市の中島公園で落ち葉が燃える火事がありました。現場には火の気はなく、警察は不審火の可能性もあるとみて調べています。火事があったのは、札幌市中央区の中島公園です。1日午後11時20分ごろ、通行人が燃えている落ち葉を発見しました。警察によりますと、通報からおよそ10分後に駆け付けた消防隊員がバケツで水をかけ火を消し止めたということです。けが人はいません。燃えた範囲は2メートル×0.4メート