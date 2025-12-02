千葉・成田市のアパートで火事があり、1人の遺体が見つかりました。1日午後6時半ごろ、成田市の京成・成田駅近くで「2階から炎が噴き出している」と通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この火事の影響で京成本線などで一時運転を見合わせました。