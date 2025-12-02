プロ野球・阪神の村上頌樹投手と才木浩人投手が自身の今季No.1プレーを語りました。村上投手は最高勝率、最多勝、最多奪三振の3タイトルを獲得。No.1プレーには、5月10日の中日戦で達成したマダックス(100球未満での完封)を選びました。村上投手は「真っすぐで三振を取れたというところが何回かあったので、テンポ良く試合を運べたのかなと思う」と98球で完封したこの日の投球を振り返りました。才木投手は最優秀防御率を獲得。No.