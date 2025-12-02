NY株式1日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均47289.33（-427.09-0.90%） S＆P5006812.63（-36.46-0.53%） ナスダック23275.92（-89.77-0.38%） CME日経平均先物49445（大証終比：+145+0.29%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。今週から師走相場に入る中、売り優勢で１２月はスタート。先週は１１月相場を力強い展開での締めくくったが、本日は反動減が出ていた模様。