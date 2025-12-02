米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.532（+0.043） 米10年債4.088（+0.075） 米30年債4.740（+0.077） 期待インフレ率2.247（+0.012） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。企業の社債発行の急増と各国国債の下落（利回り上昇）売りが重なり、１２月初日に米国債は大きく下落し、利回りは上昇した。メルクが多数の社債発行の中で最大規模の起