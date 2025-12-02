12月3日（水）よる10時〜第9話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。こたけ正義感の第9話ゲスト出演が決定！こたけが演じるのは八神製薬の顧問弁護士・保坂役。誘拐グループの1人、山口健二（結木滉星）を追う小宮山拓（松尾諭）と田端春輝（日高由起刀）は、過去の八神製薬に関わる訴訟に山口が絡んでいたかどうかを調べるため、八神製薬秘書の藤颯太（田中俊介