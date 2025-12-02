 長谷川は男の子を連れたユイと再会、息子の名前が「大（ダイ）」であることを聞かされる。一方、竹夫は同人誌即売会の出張編集部に持ち込みに行くが、色好い返事をもらうことができなかった……。単行本『ゲットバック』2025年12月16日発売決定！【続きを読む】「何がマンガ、がんばれだ！」旧友の何気ない一言が“八方塞がり”マンガ家の心をえぐる第13話〈後編〉へ続く単行本『ゲットバック』2025年12月16日発売！&#