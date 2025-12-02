落語家・初代林家三平さんの生誕100年を祝うイベント『第8回 江戸まちたいとう芸楽祭 昭和の爆笑王 初代林家三平生誕100年祭』が開催。息子の二代林家三平さん（54）や林家ペーさん（84）らが登場し、初代への思いを明かしました。■父の代名詞・リズム落語『よしこさん』を披露三平さんは公演で父の代名詞・リズム落語の『よしこさん』を披露。父が授業参観に来たエピソードなどを交えながら、会場を沸かせました。■「だんだん似