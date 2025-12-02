日本学生陸上競技連合は1日、今年で13回目を迎える 全日本大学女子選抜駅伝競走(富士山女子駅伝)の出場24チームが発表しました。10月に行われた全日本大学女子駅伝の上位12校と、7名の5000mタイムを合算したチーム記録(10校)によって22校の出場が決定。これに全日本大学選抜と静岡県学生選抜を加えた全24チームが富士山のふもとを走り抜けます。全日本を25年ぶりに制した城西大学。これまで12回開催された富士山女子駅伝は、名城大