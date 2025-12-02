政府が、防災庁を2026年秋までに設置する方向で調整を進めていることがわかりました。防災庁は災害への事前の備えや、発災時の対応を担う内閣直轄の新しい組織です。政府は2025年度、防災庁の前身となる「内閣府防災担当」の予算・人員を倍増させていて、関係者によりますと2026年秋までに本庁を設置する方向で調整しています。台風や豪雨が多い6月から10月ごろを避け、災害などがなければ11月1日の発足を目指します。また政府は、