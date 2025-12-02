広島の菊池涼介内野手（３５）が１日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、８０００万減の年俸１億７０００万円プラス出来高でサインした。今季で２年契約が終了し、新たに単年で契約を結び直した。チームは世代交代を推し進めているが、「負けないぞという思いでグラウンドには来ている」と力を込め、競争を勝ち抜く決意を示した。（金額は推定）３２％の減俸を受け入れ、菊池は前を向いていた。球団からは