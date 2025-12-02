宮内庁は、2026年1月2日に皇居で「新年一般参賀」を開催すると発表しました。秋篠宮家の長男・悠仁さまが初めて出席される見通しです。「新年一般参賀」は毎年1月2日に天皇皇后両陛下が皇族方と共に宮殿のベランダに立ち、集まった人たちから祝賀を受けられる行事です。宮内庁によりますと、2025年の一般参賀と同様に午前中に3回、午後に2回、合計5回開催する予定です。事前の申し込みは不要で、お互いの距離を保つよう協力を呼び