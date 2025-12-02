橋本環奈が“月9”初主演を務める2026年1月12日スタートのドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）より、向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎の出演が発表された。橋本演じる元ヤンドクターと深く関わる重要な役柄を熱演する。【写真】橋本環奈、初の月9主演で“元ヤンドクター”に！本作はヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現