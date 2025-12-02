気象台は、午前6時27分に、洪水警報を石垣市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を石垣市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・石垣市に発表 2日06:27時点石垣島地方では、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水2日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報【発表】2日昼前にかけて警戒