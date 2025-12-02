〈《ルックバックVSドラえもん》映画館で再会した旧友二人の“あまりに遠い”現在の距離〉から続く 映画館で再会した竹夫と長谷川。竹夫は「ルックバック」を、長谷川は子連れで「ドラえもん」を観に来ていた……。帰宅した竹夫は新人賞の結果を見るが、自分の名前はなかった……。単行本『ゲットバック』2025年12月16日発売決定！【マンガ】「ゲットバック」第13話〈前編〉を読む次回は12月16日（火）6時に更新予定です