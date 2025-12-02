草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が1日に放送され、真琴（中村ゆり）の秘密を知った利人（要潤）の“ひどい仕打ち”が描かれると、ネット上には「悪趣味」「いやん陰湿〜」「性格悪っ」といった反響が寄せられた。【写真】“してやったり”とほくそえむ利人（要潤）こはる（風吹ジュン）との最後の別れを終えた数日後、鳥飼（