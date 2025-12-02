水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）の第9話が1日に放送され、都成（水上）と水町（山田）のキスシーン直後に急展開を迎えると、ネット上には「やめて〜」「変な声出たわ」「どういうこと？？怖い」などの反響が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】今週も怖かった折田（染谷将太）シナントロープでは全品半額イベント