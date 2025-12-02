今週末に行われるチャンピオンズＣを２３、２４年レモンポップで連覇。今年もナルカミを出走させる美浦・田中博康厩舎に、新たなスター候補が誕生した。１１月２９日の東京９Ｒ・カトレアＳ（ダート１６００メートル）で砂転向後、無傷の３連勝を決めたサトノボヤージュ（牡）は、２歳馬とは思えないレースセンスが光った。１２００メートルの未勝利勝ちから１ハロンずつの距離延長だが、今回のマイル戦にも難なく対応。自在性