１２月１日から初乗り運賃の値上げもあります。ＪＲ北海道バスは、札幌市と近郊の市町を運行する２６路線で、初乗り運賃が１８０円から２２０円と４０円値上げを実施しました。また、じょうてつバスは１５０円から２００円と５０円の値上げをしました。値上げの理由は燃料費の高騰、バス運転手の待遇見直しなどによるものだということです。 一方、札幌市電は運転手の人材確保に取り組んだ結果、１日から２３便増便となりました