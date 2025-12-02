【モスクワ、キーウ共同】ロシア軍のゲラシモフ参謀総長は11月30日、ウクライナ東部ドネツク州の要衝ポクロウシクと東部ハルキウ州のボウチャンスクを制圧したとプーチン大統領に報告した。ロシア大統領府が1日、発表した。ポクロウシクはウクライナ軍が前線に兵員や武器を送り込む兵たん拠点で、制圧が事実ならウクライナにとって大きな打撃になる。ロシア軍はポクロウシクを足場として幹線道路で通じるクラマトルスクやスラ