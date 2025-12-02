「無印良品」を展開する良品計画は、アスクルへのサイバー攻撃の影響を受け停止していたネットストア業務を一部再開したと発表しました。再開したのは大型家具や産地直送の商品などの受注・出荷のほか、月額定額サービスの申し込みです。12月中旬にはすべての商品の受注・出荷を再開予定だということです。無印良品のネットストアはアスクルの物流子会社に配送を委託していたため、10月19日から1カ月以上、受注・出荷を停止してい