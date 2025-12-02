高市首相は、就任後初めての国内出張として2日、福島県を訪れ福島第一原発や帰還困難区域などを視察する予定です。2日、高市首相は就任後初めてとなる福島県への訪問をします。福島第一原発で廃炉作業の進捗（しんちょく）を確認するほか、帰還困難区域などを訪れて復興の状況を視察します。また、内堀知事と面会する予定です。福島県内の中間貯蔵施設には、除染作業で取り除かれた土などが一時的に保管されていますが、1日の自民