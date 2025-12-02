JRAは、12月14日（日）に香港のシャティン競馬場で行われる香港国際競走の馬券を発売することを発表した。発売対象となるのは、香港ヴァーズ（G1）、香港スプリント（G1）、香港マイル（G1）、香港カップ（G1）の4レース。なお、日本からは下記JRA所属馬の出走が予定されている。【秋華賞】ルメール騎乗 エンブロイダリーが二冠達成…カムニャックは馬群に沈むアーバンシックなど有力馬多数●香港ヴァーズ（G1）アーバンシック