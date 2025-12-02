楽天は１日、本拠地「楽天モバイルパーク宮城」の名称を来年１月１日から「楽天モバイル最強パーク宮城」に変更すると発表した。元ドジャースの前田健太投手（３７）の獲得、外野フェンスの新設など、最強の名に恥じない改革を進め、１３年以来のリーグ優勝と日本一を目指す。球場名に刻んだ２文字を結果で証明する。１４年から続くネーミングライツを更新し、球界では異例の「最強」を球場名に導入。親会社の楽天グループの