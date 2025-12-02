フロリダ州ネープルズで開かれたLPGA最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」は、１週間好天に恵まれた。今年は雷雨により試合が成立しなかった試合もあったことを考えると、最終戦がスムーズに終わったのは幸いだった。 ただ、今回の大会は、キャディーから非常に評判が悪かったことがある。キャディーに与えられたジャンプスーツだ。 ２ホール目で汗だく…「暑すぎる」原因は？