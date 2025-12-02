きょうは、北陸や北日本を中心に大気の状態が不安定となり、雷雨になる所があるでしょう。晴れ間の出る関東から西では、気温はこの時季としては高めですが、あす以降は各地とも一気に寒くなりそうです。日本海側を中心に大雪にもご注意ください。午前中は晴れ間の出る所が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、午後は北陸や北日本を中心に雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北海道では夜にかけて雪に変わる所もあり、内