私はナナコ。少し前にブラック企業を辞めました。グッタリ疲れ果てた私を見かねた両親は、何も言わず実家においてくれることに。今はバイトのかたわら再就職に向けた資格の勉強に励んでいます。そんなある日、近くに住む兄のケイスケの家に赤ちゃんができたという知らせが！妻のサホさんは妊娠5ヶ月で、うちに里帰りしたいと言っているそうです。正直言うと勉強に差し支えるので困ります。両親も断ることを決め、兄にそう伝えた