春の日田を駆け抜ける「第27回天領日田ひなまつり健康マラソン大会」（実行委員会主催、西日本新聞社など後援）が来年3月15日、大分県日田市田島の市陸上競技場を発着するコースで開かれる。参加賞として参加者全員に同市出身の諫山創さんの人気漫画「進撃の巨人」のコラボレーションTシャツが贈られる。種目はハーフマラソンと10キロ、5キロの3コース。参加料は一般がハーフ5千円、10キロ・5キロが3500円、高校生は全種目とも